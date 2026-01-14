Niğde\'den Doğal Elmalı Cezerye

Niğde'de Şef Mevlüt Ölmez, kentin yöresel ürünlerini kullanarak tamamen doğal ve katkısız elmalı cezerye üretti.

Niğde mutfağı ve yerel ürünlerle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Şef Mevlüt Ölmez, Niğde'nin yöresel ürünlerini kullanarak tamamen doğal ve katkısız elmalı cezerye üretti. Niğde'nin rekoltesi yüksek ürünü olan elma ile yörede yetiştirilen ceviz ve badem kullanılarak hazırladığı katkısız cezeryenin sağlıklı ürün olarak paketli gıdalara alternatif olabileceğini ifade eden Ölmez, elma ve patates gibi yerel ürünlerin mutfağa taşınarak katma değerli ve sürdürülebilir ürünler haline getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Ölmez, kabukları soyulan elmaların rendelendiğini, kısık ateşte sotelenerek suyunu çekmesinin sağlandığını kıvamına göre şeker ilave edilen karışıma tarçın, hibiskus ve nar çiçeği eklenerek doğal renklendirme yapıldığını anlattı. Ölmez, son aşamada badem ve ceviz içi eklenen cezeryenin, soğutulup dinlendirildikten sonra Hindistan ceviziyle kaplanarak servise hazır hale getirildiğini belirtti.

Üründe hiçbir katkı maddesi, koruyucu veya yapay renklendirici bulunmadığını vurgulayan Ölmez, özellikle çocuklar için paketli ürünlerin sık tüketilmesini önermediklerini dile getirdi.

Elmalı cezeryenin evde de rahatlıkla yapılabilecek sağlıklı bir alternatif olduğuna dikkat çeken Ölmez, bu tür ürünlerin gastronomi turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.

Şef Mevlüt Ölmez, Niğde mutfağı ve yerel ürünlerle ilgili Ar-Ge çalışmalarına devam edeceklerini, yöresel lezzetleri hem akademik hem de uygulamalı olarak geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. - NİĞDE