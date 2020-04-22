Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan derslerinden geri kalan öğrenciye sürpriz - Son Dakika

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Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan derslerinden geri kalan öğrenciye sürpriz
6 saat önce
Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, bilgisayarı ve interneti olmadığı için derslerinden geri kalan bir öğrenciye laptop hediye etti ve evine internet bağlattı.
Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, bilgisayarı ve interneti olmadığı için derslerinden geri kalan bir öğrenciye laptop hediye etti ve evine internet bağlattı.
Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde yaşayan 5 sınıf öğrencisi Ekin Tekeli, Cebeloğlu'na mektup yazarak evinde internet ve bilgisayar olmadığı için derslerinden geri kaldığını anlattı.
Mektup kendisine ulaştıktan sonra satın aldığı dizüstü bilgisayarı Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Tepebaş aracılığıyla Ekin'e hediye eden Cebeloğlu, öğrencinin evine de internet bağlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:50 Kaynak: AA
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