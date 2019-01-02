Son Dakika Haberleri: Niğde Valiliğinden Kış Tedbirleri Açıklaması

Niğde Valiliğinden Kış Tedbirleri Açıklaması

1 saat önce

Niğde Valiliği tarafından kış tedbirleri alındı.

Niğde Valiliğinden Kış Tedbirleri Açıklaması, System.String[]
Niğde Valiliği tarafından kış tedbirleri alındı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından kış tedbirleri almalarının büyük önem arz ettiğini belirtildi.

Niğde Valiliği tarafından alınan kış tedbirleri ise şu şekilde sıralandı: "Araçlarına kışlık bakım yaptırmaları ve kış lastiklerini zamanında taktırmaları. Şehir içerisinde mümkün mertebe toplu taşıma vasıtalarını kullanmaları. Araçlarda takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmaları. Emniyet Kemeri kullanmayı mutlaka alışkanlık haline getirmeleri. İlimiz sınırları içerisinde kışın özellikle sık sık kapanan Niğde-Tepeköy-Çiftlik. Altunhisar Çiftlik, Ulukışla-Çaykavak yolu Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü, Kardeş gediği, Çamardı ilçesi Bulduruş mevkii yollarını kullanacak tüm sürücülerin gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları ve önceden yol durumu hakkında bilgi almaları. Aşırı yağışların devam ettiği zamanlarda şehirler arası yollarda seyir halindeki sürücülerin trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları ve gösterilen mahallerde beklemeleri. Vatandaşlarımızın, ilimizdeki hava durumunu ve ilimiz sınırları içerisindeki kapalı yolları öğrenerek yola çıkmaları. Yola çıkarken. mevsim şartlarına göre giysi almaları ve mahsur kalma riskine karşı şehir dışı yollarda yanlarında yiyecek ve su bulundurmaları. Bulundukları yerde internet imkanı yoksa, yola çıkmadan önce 159 Karayolları hatlarını arayarak yol durumunu öğrenmeleri ve ona göre hareket etmeleri, Kar ve kış şartlarında can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan araç kullanma ile ilgili ileri sürüş teknikleri eğitimi almaları önemle rica olunur"denildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Ulukışla, Çiftlik, Niğde, Güncel
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