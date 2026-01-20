Niğde Valisi Akmeşe'den "fidan bağışı" çağrısı - Son Dakika
Niğde Valisi Akmeşe'den "fidan bağışı" çağrısı

20.01.2026 13:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Niğde Valiliğine atanan Vali Nedim Akmeşe, tebrik ziyareti için çiçek getirilmesi yerine fidan bağışı yapılmasını istedi.

Vali Akmeşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Niğde Valiliği görevine atanması dolayısıyla gösterilen ilgi ve iyi dilekler için herkese teşekkür etti.

Akmeşe, paylaşımında, "Tebrik ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler yerine dileyen hemşehrilerimin bu güzel niyetlerini Orman Bölge Müdürülüğü aracılığıyla fidan bağışına dönüştürmeleri bizleri memnun edecektir." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: Niğde Valisi Akmeşe'den "fidan bağışı" çağrısı - Son Dakika
