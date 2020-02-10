Niğde'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Niğde'ye şehit ateşi düştü

7 saat önce

Niğde'ye şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.

Niğde'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.

Niğde'nin merkez Yıldıztepe Beldesi'nde oturan Keban - Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Alper çifti acı haberle yasa boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

1 ay önce İstanbul'da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in Yıldıztepe Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Niğde'ye şehit ateşi düştü

Yıldıztepe, İdlip, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:51 Kaynak: DHA
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