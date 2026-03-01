Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi - Son Dakika
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu\'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
01.03.2026 18:03
Sahur programında bir izleyicinin "Red flag kadınla konuşmak günah mı?" sorusu Nihat Hatipoğlu'nu kızdırdı. Hatipoğlu, yabancı kavramların kullanımını eleştirerek ilişkilerde ölçünün örf, aile ve ahlaki değerler olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu, sahur yayınında yöneltilen bir soruyla gündeme geldi. Daha önce "ghostlama" ifadesiyle sosyal medyada tartışılan programda bu kez genç bir izleyici, "Red flag kişilerle konuşmak günah mı?" diye sordu.

YABANCI KAVRAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sorunun ardından Hatipoğlu, kullanılan yabancı ifadeye tepki gösterdi. Herkesin anlayacağı Türkçe kavramların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, dini meselelerin açık ve anlaşılır bir dille sorulmasının önemine dikkat çekti.

"ÖLÇÜ AİLE VE AHLAKİ DEĞERLER"

Genç izleyici sorusunu açtıktan sonra Hatipoğlu, örf, aile yapısı ve değerlerle uyumlu olmayan ilişkilere mesafeli yaklaşılması gerektiğini belirtti. Açıkça zararlı davranışlar sergileyen biriyle bağ kurmanın doğru olmayacağını ifade eden Hatipoğlu, kesin bir olumsuzluk yoksa ön yargıyla hareket etmek yerine konuşarak çözüm aranabileceğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tuncay mert Tuncay mert:
    koyunların hocası niye kızıyor ki, masal anlatsın onlara 18 32 Yanıtla
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    tuncay koyunlar koysun en güzel yerine 3 3
    Tuncay mert Tuncay mert:
    valide ne selam söyle, babamın selamı var de şarjsız tornavida 1 1
    Tuncay mert Tuncay mert:
    köyün olduğunu kabul ediyorsun darbesiz matkap 1 0
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bu adamı dinleyenler ne kullanıyor? Bence asıl sizi toplamalı Jandarma :) 6 6 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
