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Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? - Son Dakika

Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?

05.11.2021 12:08

Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan programında hemen herkesin merak ettiği "Mezarların üstüne neden su dökülür?" sorusuna yanıtladı. Mezarların üstüne su dökmenin sünnet olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Hazreti Muhammed'in gömüldüğünde bazı sahabelerin Hazreti peygamberin mezarına su döktüğünü biliyoruz" ifadesini kullandı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kur'an ve Sünnet" programında zaman zaman ekran başındakilerin merak ettiği sorulara da yanıt veren Nihat Hatipoğlu'na son olarak "Mezarların üstüne neden su dökülür?" sorusu yöneltildi.

"MEZARIN ÜSTÜNE SU DÖKMEK SÜNNETTİR"

Mezarların üstüne su dökmenin sünnet olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Yapılan şey yanlış değildir. Hazreti Muhammed'in gömüldüğünde bazı sahabelerin Hazreti peygamberin mezarına su döktüğünü biliyoruz" dedi.

"İKİ SEBEPTEN DOLAYI SU DÖKÜLÜR"

Açıklamasının devamında iki sebepten dolayı mezarlara su döküldüğünü ifade eden Hatipoğlu, "Birincisi mezar yeniyse kumu, toprağı ortaya savrulmasın diye su dökülür. Bu şekilde katı bir toprağa dönüşmesi sağlanır. İkincisi ise su döküldüğünde orada yeşillikler çıkar. Yeşillikler kendi lisan-ı halleriyle Allah'a zikreder" şeklinde konuştu.

Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?

Nihat Hatipoğlu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? - Son Dakika


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