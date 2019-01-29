Nijer'de Boko Haram Saldırısı: 4 Ölü

Batı Afrika
ülkesi Nijer
'in Diffa bölgesinde, terör örgütü Boko Haram
'ın düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Diffa bölgesinde yer alan Bosso kentinden 4 kilometre uzaklıktaki bir noktada Boko Haram mensupları bir köye saldırarak, ev ve araçları ateşe verdi.
Saldırıda 4 sivili öldüren teröristler bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Nijer İçişleri Bakanı
Mohamed Bazoum, saldırıdan hemen önce bölgedeki güvenlikle ilgili incelemelerde bulunduğu 3 günlük ziyaretini tamamlamıştı.
Savunma Bakanlığı, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Nijer ordusunun Nijer- Nijerya
sınırındaki Komadugu bölgesinde Boko Haram'a karşı düzenlediği hava destekli operasyonda, 287 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Nijerya merkezli Boko Haram, 2015 yılından bu yana Diffa bölgesine saldırılar düzenliyor.