Son Dakika Haberleri: Nijer'de Boko Haram Saldırısı: 4 Ölü

Nijer'de Boko Haram Saldırısı: 4 Ölü

21 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Diffa bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijer'de Boko Haram Saldırısı: 4 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijer'in Diffa bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Diffa bölgesinde yer alan Bosso kentinden 4 kilometre uzaklıktaki bir noktada Boko Haram mensupları bir köye saldırarak, ev ve araçları ateşe verdi.

Saldırıda 4 sivili öldüren teröristler bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Nijer İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum, saldırıdan hemen önce bölgedeki güvenlikle ilgili incelemelerde bulunduğu 3 günlük ziyaretini tamamlamıştı.

Savunma Bakanlığı, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Nijer ordusunun Nijer- Nijerya sınırındaki Komadugu bölgesinde Boko Haram'a karşı düzenlediği hava destekli operasyonda, 287 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Nijerya merkezli Boko Haram, 2015 yılından bu yana Diffa bölgesine saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:52 Kaynak: AA

Afrika, Nijer, Boko Haram, Güncel
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