Son Dakika Haberleri: Nijer'de En Az 287 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Nijer'de En Az 287 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

37 dakika önce

Nijer ordusunun terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlediği operasyonlarda en az 287 terörist öldürüldü.

Nijer'de En Az 287 Boko Haram Üyesi Öldürüldü, System.String[]
Nijer ordusunun terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlediği operasyonlarda en az 287 terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijer ordusu, Nijer- Nijerya sınırındaki Komadugu bölgesinde 28 Aralık'tan bu yana Boko Haram'a karşı hava destekli operasyon düzenliyor.

Açıklamaya göre, hava saldırılarında 200'den fazla terörist öldürülürken, karadan operasyonlarda ise 87 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Boko Haram terör örgütünün, Haziran 2016'da Bosso bölgesinde Nijer ordusuna düzenlediği saldırıda 30'dan fazla asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Nijer, Boko Haram, Güncel
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