Nijer'deki karakol saldırısında ölü sayısı 89'a çıktı - Son Dakika
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Nijer'deki karakol saldırısında ölü sayısı 89'a çıktı

6 saat önce

Nijer'in Mali sınırındaki bir askeri karakola düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Nijer'deki karakol saldırısında ölü sayısı 89'a çıktı, System.String[]

Nijer'in Mali sınırındaki bir askeri karakola düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Nijer Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Tillaberi bölgesine bağlı Chinagodrar köyünde bir karakola düzenlenen terör saldırısında 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 77 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ölenlerin anısına ülkede pazartesiden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçen haftaki saldırıda 25 askerin öldüğü açıklanmıştı.

Öte yandan, son dönemde bölgede artan şiddet eylemleri üzerine Nijer, Moritanya, Çad, Mali ve Burkina Faso liderlerinin bugün G5 Sahel Zirvesi kapsamında Fransa'da bir araya geleceği öğrenildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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