Nijerya, 10 Yılda 77,7 Milyar Dolar Kaybetti

ABD merkezli düşünce kuruluşu Global Financial Integrity (GFI), Nijerya'nın 2013-2022 döneminde ticaret kaynaklı yasa dışı finansal akışlar nedeniyle yaklaşık 77,7 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

GFI'nın "Afrika'da Ticaret Kaynaklı Yasa Dışı Finansal Akışlar (2013-2022)" başlıklı raporunda, Sahra Altı Afrika ülkelerinin dış ticarette yanlış faturalandırma yoluyla uğradığı kayıplar ele alındı.

Yasa dışı finansal akışların Afrika'nın kapsayıcı büyümesini ve ekonomik egemenliğini ciddi biçimde zayıflattığı vurgulanan raporda, Nijerya'nın 10 yılda ticaret kaynaklı yasa dışı finansal akışlar nedeniyle yaklaşık 77,7 milyar dolar kaybettiği aktarıldı.

Raporda, Afrika'nın en büyük ekonomisi ve en büyük petrol üreticisi olan Nijerya'da yaşanan kayıpların, özellikle petrol sektöründeki ticaret işlemleri, yanlış faturalandırma ve kara para aklama konusundaki uzun süredir devam eden endişelerle örtüştüğü ifade edildi.

Güney Afrika, 2013-2022 döneminde tüm ticaret ortaklarıyla olan işlemlerinde yaklaşık 478,08 milyar dolarlık açıkla Afrika'da ilk sırada yer aldığı belirtilen raporda, bu rakamın, Sahra Altı Afrika'daki toplam ticaret kaynaklı yasa dışı finansal akışların yüzde 42'sine karşılık geldiği aktarıldı.

Nijerya'nın yaklaşık 77,7 milyar dolarlık önemli bir kayıp yaşadığı kaydedilen raporda, Gana (54,1 milyar dolar), Fildişi Sahili (47,7 milyar dolar) ve Kenya (47,5 milyar dolar) da yüksek kayıp yaşayan ülkeler arasında gösterildi.

Raporda, Kenya'daki yüksek ticaret açığının ise ülkenin Doğu Afrika'daki ticaret merkezi rolünden kaynaklandığı, hem ithalat hem de ihracatta yanlış beyan uygulamalarının etkili olduğu ifade edildi.

GFI raporunda ayrıca gelişmiş ekonomilerle yapılan ticaretteki kayıplara da yer verildi. Rapora göre, Güney Afrika 238,4 milyar dolarlık ticaret değeri açığıyla bu alanda da ilk sırada bulunurken Nijerya 29,7 milyar dolarlık kayıpla ikinci sırada yer aldı.