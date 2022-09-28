Nijerya'da devlet başkanı seçiminde 18 aday yarışacak - Son Dakika
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Nijerya'da devlet başkanı seçiminde 18 aday yarışacak

28.09.2022 15:16
Nijerya'da devlet başkanı seçiminde 18 aday yarışacak

Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), şubatta yapılacak devlet başkanı seçiminde 18 adayın yarışacağını bildirdi.

Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), şubatta yapılacak devlet başkanı seçiminde 18 adayın yarışacağını bildirdi.

INEC'den yapılan açıklamada, seçim için yapılan başvuruların sonuçlandığı ve devlet başkanlığı koltuğu için 18 adayın yarışacağı belirtildi.

Seçimin 25 Şubat'ta yapılacağı duyurulan açıklamada, 11 Mart'ta ise valilik ve eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, bugünden itibaren resmi olarak seçim kampanyalarının başlatıldığı ve seçim gününe bir hafta kala kampanyaların sona ereceği ifade edildi.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, 2023'te düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 100 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

Ülkede iki dönem devlet başkanlığı yapan Muhammed Buhari, bu seçimde aday olamayacak.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da devlet başkanı seçiminde 18 aday yarışacak - Son Dakika
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