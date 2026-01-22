Nijerya Bakanı'ndan Yatırımcılar için Çağrı

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, ülkesine yönelik güvenlik risklerine dair algının abartıldığını belirterek, uluslararası yatırımcıları Nijerya'yı "bütüncül" şekilde değerlendirmeye çağırdı.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında CNN'e konuşan Tuggar, ülkede yaşanan güvenlik olaylarının "izole vakalar" olduğunu, bunun Nijerya'nın tamamını yansıtmadığını söyledi.

Tuggar, Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın Nijerya'ya da yansıdığını ifade ederek, "Bu, Libya'da yıllar önce yaşananlar, silah ve militanların yayılması, iklim değişikliği gibi çok sayıda karmaşık unsurun etkilediği bölgesel bir çatışmadır." dedi.

Nijerya'ya yönelik güvenlik risklerine dair algının abartıldığını kaydeden Tuggar, uluslararası yatırımcılara Nijerya'yı "bütüncül" şekilde değerlendirme çağrısı yaptı.

Tuggar, uluslararası yatırımcılara çağrıda bulunarak, "923 bin kilometrekarelik bir ülkede yaşanan tekil bir olay nedeniyle tüm ülkeyi gözden çıkarmak doğru değil. Nijerya'ya, diğer ülkelere yaklaşıldığı gibi yaklaşılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ABD başta olmak üzere uluslararası ortaklarla işbirliği içinde terör örgütlerine ve silahlı gruplara karşı operasyonlar yürüttüğünü aktaran Tuggar, güvenliğin güçlendirilmesi için çeşitli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Tuggar, güvenlik alanında Boko Haram'a karşı bölgesel işbirliği kapsamında önemli kazanımlar elde edildiğini ancak Nijer'in darbenin ardından geçen yıl Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nden çekilmesinin bu süreci olumsuz etkilediğini söyledi.

Bakan Tuggar, Nijerya'ya yönelik olumsuz güvenlik söylemlerinin, aşırılık yanlısı grupları saldırılara teşvik edebileceği uyarısında bulundu.