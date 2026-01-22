Nijerya Bakanı'ndan Yatırımcılar için Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya Bakanı'ndan Yatırımcılar için Çağrı

22.01.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuggar, Nijerya'daki güvenlik algısının abartıldığını ve yatırımların bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, ülkesine yönelik güvenlik risklerine dair algının abartıldığını belirterek, uluslararası yatırımcıları Nijerya'yı "bütüncül" şekilde değerlendirmeye çağırdı.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında CNN'e konuşan Tuggar, ülkede yaşanan güvenlik olaylarının "izole vakalar" olduğunu, bunun Nijerya'nın tamamını yansıtmadığını söyledi.

Tuggar, Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın Nijerya'ya da yansıdığını ifade ederek, "Bu, Libya'da yıllar önce yaşananlar, silah ve militanların yayılması, iklim değişikliği gibi çok sayıda karmaşık unsurun etkilediği bölgesel bir çatışmadır." dedi.

Nijerya'ya yönelik güvenlik risklerine dair algının abartıldığını kaydeden Tuggar, uluslararası yatırımcılara Nijerya'yı "bütüncül" şekilde değerlendirme çağrısı yaptı.

Tuggar, uluslararası yatırımcılara çağrıda bulunarak, "923 bin kilometrekarelik bir ülkede yaşanan tekil bir olay nedeniyle tüm ülkeyi gözden çıkarmak doğru değil. Nijerya'ya, diğer ülkelere yaklaşıldığı gibi yaklaşılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ABD başta olmak üzere uluslararası ortaklarla işbirliği içinde terör örgütlerine ve silahlı gruplara karşı operasyonlar yürüttüğünü aktaran Tuggar, güvenliğin güçlendirilmesi için çeşitli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Tuggar, güvenlik alanında Boko Haram'a karşı bölgesel işbirliği kapsamında önemli kazanımlar elde edildiğini ancak Nijer'in darbenin ardından geçen yıl Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nden çekilmesinin bu süreci olumsuz etkilediğini söyledi.

Bakan Tuggar, Nijerya'ya yönelik olumsuz güvenlik söylemlerinin, aşırılık yanlısı grupları saldırılara teşvik edebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Bakanı'ndan Yatırımcılar için Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:07:58. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya Bakanı'ndan Yatırımcılar için Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.