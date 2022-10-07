Nijerya'da 2 haftada 24 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 2 haftada 24 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

07.10.2022 12:38
Nijerya'da 2 haftada 24 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun son iki haftada Borno eyaletinin farklı bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 24 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Danmadami, teröristlerin 42 lojistik tedarikçisinin de yakalandığını bildirdi.

Danmadami, Kaduna eyaletinde 28 Mart'ta bir trene yönelik bombalı saldırıda rehin alınan 148 kişiden en son kalan 28'inin de serbest bırakıldığını vurguladı.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bugüne kadar ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 2 haftada 24 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 2 haftada 24 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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