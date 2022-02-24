Nijerya'da 41 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika
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Nijerya'da 41 Boko Haram üyesi teslim oldu

24.02.2022 01:09
Nijerya'da 41 Boko Haram üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne mensup 41 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne mensup 41 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya ordusunda yapılan açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP'a yönelik mücadelede önemli başarılar kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Disaa köyünde teröristlere düzenlediği operasyonda aralarında 22 kadının bulunduğu 41 Boko Haram üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

Aileleriyle teslim olan teröristlerin topluma kazandırılması için rehabilitasyondan geçirilecekleri ifade edildi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 1500'den fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 41 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika


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