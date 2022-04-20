Nijerya'da bombalı saldırı: 5 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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Nijerya'da bombalı saldırı: 5 ölü, 19 yaralı

20.04.2022 12:03
Nijerya'da bombalı saldırı: 5 ölü, 19 yaralı

Nijerya'nın Taraba eyaletinde bir barda meydana gelen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Nijerya'nın Taraba eyaletinde bir barda meydana gelen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Taraba eyaletindeki Iware kasabasında dün gece saatlerinde kalabalık bir pazar yerinde bulunan bir barda patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamada en az 5 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

Polis sözcüsü Abdullahi Usman yaptığı açıklamada, bir şüphelinin saldırıda öldüğünü ancak intihar bombacısı olup olmadığının henüz tespit edilemediğini söyledi. Görgü tanıkları ise, barda bırakılan bir çantanın içinde patlayıcı olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ABUJA

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Nijerya, Patlama, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da bombalı saldırı: 5 ölü, 19 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da bombalı saldırı: 5 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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