Nijerya'da Geniş Çaplı Elektrik Kesintileri
Nijerya'da Geniş Çaplı Elektrik Kesintileri

27.01.2026 16:21
Nijerya'da ulusal elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Nijerya'da ulusal elektrik şebekesinde arıza yaşanması nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, elektrik şebekesinde oluşan arıza sonucu başkent Abuja'nın yanı sıra ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Şebekelerdeki çökmelerin teknik arızalar, iletim hatlarının yetersiz bakımı ve üretim kapasitesindeki dalgalanmalar nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Böylece bu kesintiyle, son beş gün içinde ulusal şebekede ikinci kez çökme vakası meydana gelmiş oldu.

Sık sık yaşanan şebeke çökmeleri ve düzensiz elektrik arzı, ülke genelinde hane halkı ve iş yerlerini olumsuz etkilemeye devam ederken, birçok Nijeryalı jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelmek zorunda kalıyor.

Nijerya Bağımsız Sistem Operatörü (NISO), 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, saat 12.40 sularında ulusal şebekede sistem genelini etkileyen bir arıza yaşandığını ve bunun ülke çapında elektrik kesintisine yol açtığını duyurmuştu.

Operatörlerin açıklamasına göre, arızanın aynı anda birden fazla 330 kilovoltluk (kV) iletim hattının devre dışı kalması ve şebekeye bağlı bazı üretim ünitelerinin bağlantısının kesilmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Bu gelişmelerin, söz konusu saatlerde sistemin çökmesine neden olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Nijerya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
