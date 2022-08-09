Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 6 kişi öldü

Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi (IMN) olarak bilinen Şii örgüt ile polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti.

IMN Medya Koordinatörü Yahaya Muhammed Soje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Zaria bölgesinde dün düzenledikleri aşure etkinliklerine polisin müdahale ettiğini belirtti.

Soje, şiddet olaylarında 6 IMN üyesinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydeden Soje, bazı IMN üyelerinin polisin tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Jalinge, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ifade etti.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleri ile IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsinde bulunan Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuzda başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu belirlenen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı serbest bırakılmasına karar vermişti. Ancak Zakzaki, ağustosta Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.