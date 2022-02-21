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Nijerya'da hava operasyonunda ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da hava operasyonunda ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi öldürüldü

21.02.2022 02:26
Nijerya'da hava operasyonunda ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen hava operasyonunda ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen hava operasyonunda ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya Hava Kuvvetleri, Borno eyaletindeki Tumbuns ve Sambisa bölgelerinde ISWAP'a karşı hava operasyonu düzenledi.

Operasyonda aralarında örgütün ele başlardan Amir Buba Danfulani'nin bulunduğu ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusu, geçen hafta Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.

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Boko Haram, Nijerya, Terör, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da hava operasyonunda ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da hava operasyonunda ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi öldürüldü - Son Dakika
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