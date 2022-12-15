Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamı idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamı idam cezasına çarptırıldı

15.12.2022 23:59
Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamı idam cezasına çarptırıldı

Nijerya'nın Kano eyaletinde Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamına idam cezası verildi.

Kano Şeriat Mahkemesi, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 52 yaşındaki din adamı Kabara'yı idam cezasına çarptırdı. Mahkeme Başkanı İbrahim Sarki-Yola, Kabara'nın Hz. Muhammed'e hakaret ettiğinin sabit olduğunu ve bu yüzden idam cezası verildiğini kaydetti.

İTİRAZ İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sarki-Yola, Kabara'nın din adamı olarak görev yaptığı 2 camiye de el konulduğunu söyledi. Mahkeme, Kabara'ya karara itiraz etmesi için 30 gün süre verdi.

GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ülkede Kadiriyye İslami Hareketi lideri ve kendini dini adamı olarak tanıtan Kabara, verdiği bir vaazda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 16 Temmuz 2021'de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Hz Muhammed, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamı idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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