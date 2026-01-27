Nijerya'da İlk Robotik Jinekolojik Cerrahi

Nijerya, ileri sağlık teknolojileri alanında önemli bir başarıya imza atarak Batı Afrika'da ilk kez robotik jinekolojik cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Lagos'taki The Prostate Clinic (TPC) tarafından yapılan ameliyatla, klinikte daha önce erkek sağlığına yönelik uygulanan robotik cerrahi teknolojisi, kadın hastalıklarının tedavisine de taşındı.

TPC Tıbbi Direktörü ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Kingsley Ekwueme, yaptığı açıklamada, Batı Afrika'da ilk cerrahi robotu geçen yıl hizmete aldıklarını belirterek, "Bu yeniliği kadın hastalıklarının tedavisine taşımaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Ekwueme, yumurtalık tümörü bulunan genç bir hastanın robotik yöntemle başarılı şekilde ameliyat edildiğini ve bunun Batı Afrika'da ilk kez yapıldığını ifade etti.

Robotik cerrahinin açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha az kan kaybı ve kısa hastanede yatış süresi sağladığını vurgulayan Ekwueme, hastaların genellikle 24 saat içinde günlük yaşamlarına dönebildiğini söyledi.

Ekwueme, bu yöntemin miyom, endometriozis, yumurtalık tümörleri ve bazı dış gebelik vakalarının tedavisinde dönüştürücü bir rol oynadığını belirterek, söz konusu ameliyatın TPC'nin sosyal sorumluluk programı kapsamında ücretsiz yapıldığını kaydetti.

Kingsley Ekwueme ayrıca Imo eyalet hükümeti ile Nijerya'nın ilk robotik cerrahi merkezini kurmak üzere işbirliği yaptıklarını kaydederek, "Bu devrim yeni başladı. Nijerya, ileri tıp hizmetleri, eğitim ve araştırma alanında bölgesel bir merkez haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.