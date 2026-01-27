Nijerya'da İlk Robotik Jinekolojik Cerrahi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da İlk Robotik Jinekolojik Cerrahi

27.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, Batı Afrika'da ilk robotik jinekolojik cerrahiyi başarıyla gerçekleştirdi.

Nijerya, ileri sağlık teknolojileri alanında önemli bir başarıya imza atarak Batı Afrika'da ilk kez robotik jinekolojik cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Lagos'taki The Prostate Clinic (TPC) tarafından yapılan ameliyatla, klinikte daha önce erkek sağlığına yönelik uygulanan robotik cerrahi teknolojisi, kadın hastalıklarının tedavisine de taşındı.

TPC Tıbbi Direktörü ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Kingsley Ekwueme, yaptığı açıklamada, Batı Afrika'da ilk cerrahi robotu geçen yıl hizmete aldıklarını belirterek, "Bu yeniliği kadın hastalıklarının tedavisine taşımaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Ekwueme, yumurtalık tümörü bulunan genç bir hastanın robotik yöntemle başarılı şekilde ameliyat edildiğini ve bunun Batı Afrika'da ilk kez yapıldığını ifade etti.

Robotik cerrahinin açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha az kan kaybı ve kısa hastanede yatış süresi sağladığını vurgulayan Ekwueme, hastaların genellikle 24 saat içinde günlük yaşamlarına dönebildiğini söyledi.

Ekwueme, bu yöntemin miyom, endometriozis, yumurtalık tümörleri ve bazı dış gebelik vakalarının tedavisinde dönüştürücü bir rol oynadığını belirterek, söz konusu ameliyatın TPC'nin sosyal sorumluluk programı kapsamında ücretsiz yapıldığını kaydetti.

Kingsley Ekwueme ayrıca Imo eyalet hükümeti ile Nijerya'nın ilk robotik cerrahi merkezini kurmak üzere işbirliği yaptıklarını kaydederek, "Bu devrim yeni başladı. Nijerya, ileri tıp hizmetleri, eğitim ve araştırma alanında bölgesel bir merkez haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Teknoloji, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da İlk Robotik Jinekolojik Cerrahi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Berlin’de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu Berlin'de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
702 sayfalık iddianame Böcek’in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı 702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 15:03:05. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da İlk Robotik Jinekolojik Cerrahi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.