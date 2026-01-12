Nijerya\'da Kamyon Kazası: 12 Ölü

NİJERYA'nın başkenti Abuja'nın yakınlarında kontrolden çıkan kamyonun park halindeki araçlara çarpması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kurumu'ndan (FRSC) yapılan açıklamaya göre; dün yerel saatle 11.45 sıralarında Abuja-Lokoja kara yolundaki Gada Biyu'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği belirtilen kömür yüklü kamyon, park halindeki 3 araca çarptı. Kaza sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, aşırı hız sonucu kamyon sürücüsünün kontrolü yitirdiğini aktarırken, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.