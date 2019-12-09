Son Dakika › Güncel › Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı - Son Dakika
Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı
6 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde kasasında yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:20 Kaynak: AA
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde kasasında yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Niger Eyalet Koordinatörü Joel Dagwa, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Zaria şehrinden Lagos'a giden kamyonun devrildiğini belirtti.
Dagwa, kazada kamyonun kasasında bulunan 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 91 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Dagwa, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı (OĞLUNUN CENAZESİNE... Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın