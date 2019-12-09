Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı
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Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde kasasında yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde kasasında yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Niger Eyalet Koordinatörü Joel Dagwa, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Zaria şehrinden Lagos'a giden kamyonun devrildiğini belirtti.

Dagwa, kazada kamyonun kasasında bulunan 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 91 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Dagwa, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:20 Kaynak: AA
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