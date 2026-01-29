Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 17 Ölü - Son Dakika
Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 17 Ölü

29.01.2026 14:16
Nijerya'da Lassa ateşi salgınında bu yıl 17 kişi hayatını kaybetti; 39 vaka tespit edildi.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Lassa ateşi salgınının, ülkenin 8 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında 39 Lassa ateşi vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Salgın nedeniyle ölüm oranının yüksek kalmaya devam etmesine rağmen, 2025'in aynı dönemindekinden biraz daha düşük olduğu ifade edildi.

Hastalıktan en çok etkilenenlerin 21-30 yaş yetişkinler olduğu aktarılan açıklamada, kadınların virüsten erkeklere göre 6 kat daha fazla etkilendiğine işaret edildi.

Geçen yıl 215 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 215 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA

