Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Lassa Sıtmasından 10 Kişi Öldü

Nijerya'da Lassa Sıtmasından 10 Kişi Öldü

1 saat önce

Nijerya'nın orta kesiminde, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa sıtması nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Lassa Sıtmasından 10 Kişi Öldü, System.String[]
Nijerya'nın orta kesiminde, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa sıtması nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Plateau Eyalet Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Kunden Deyin, salgın nedeniyle ay başından bu yana 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Deyin, eyalette çeşitli bölgelerde 64 vakanın tespit edildiği kaydetti.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Plateau, Nijerya, Lassa, Güncel
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