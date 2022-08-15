Nijerya'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 172'ye çıktı

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 172'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, hazirandan bu yana virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 26 eyalete yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Bu sürede 172 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, vakaların yüzde 50'den fazlasının erkekler arasında kaydedildiği ifade edildi.

Öte yandan, Viroloji Profesörü Sunday Omilabu, hükümeti, maymun çiçeği hastalığına karşı mücadelede aşıları temin etmek için çaba göstermeye çağırdı.

Omilabu, araştırmaların maymun çiçeği aşısının virüse karşı etkili olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Diğer Avrupa ülkelerinin daha fazla virüs vakasını önlemek için yaptığı gibi hükümet, çiçek hastalığı aşısı için pazarlık yapmalı." dedi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.