Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda, yüzlerce kişi kayıp - Son Dakika
BBC

Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda, yüzlerce kişi kayıp

13.12.2020 00:02
Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda, yüzlerce kişi kayıp, System.String[]

Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı saldırganların hedef aldığı bir orta okuldaki yüzlerce öğrencinin kaybolmuş olmasından korkuluyor.

Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı saldırganların hedef aldığı bir orta okuldaki yüzlerce öğrencinin kaybolmuş olmasından korkuluyor.

Görgü tanıkları, motorsikletlerle gelen saldırganlar havaya ateş açıp, insanların kaçışmasına neden olduğunu anlattı.

Katsina eyaletinda Cuma gecesi yapılan saldırıda, 800'den fazla öğrencinin kaldığı ortaokul hedef alındı.

Cumartesi günü ordu güçleri, saldırganların ormanda saklandıkları yerin tespit edildiğini ve çatışma yaşandığını bildirdi.

Çatışma sonucu ne olduğu net değil, ancak yetkililer öğrencilerin yaralandığına dair bir bilgi alınmadığını söyledi.

Bu arada Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırıyı kınadı ve tam olarak kaç öğrencinin kaybolduğunun tespit edilmesi emri verdi. Çocuklarını eve götürmek için okula akın eden anne ve babalardan da okul yetkililerine haber vermeleri istendi.

Okul yakınlarında yaşayan bölge sakinleri, BBC'ye yaptıkları açıklamada Cuma gecesi 23: 00 sıralarında düzenlenen saldırının bir saatten fazla sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, okuldaki güvenlik görevlilerinin, polis takviyesi gelene dek bazı saldırganları püskürtmeyi başardığını söyledi.

Saldırı sırasında kaçmayı başaran ve once kayıp oldukları sanılan 200 kadar öğrenci daha sonra geri döndü. Ancak görgü tanıkları, saldırganların çok sayıda çocuğu yanlarında götürdüğünü aktardı.

Katsina eyaleti Valisi Aminu Bello Massari, eyaletteki tüm yatılı okulların derhal kapatılması emri verdi.

Saldırı, eyaletin bir başka kesiminde bir köy muhtarı ve başka 20 kişinin kaçırılmasının ardından geldi.

2014'te, ülkenin kuzeydosundaki Chibok'ta okuyan 270 kız öğrenci, radikal İslamcı Boko Haram örgütünce kaçırılmıştı.

Boko Haram'ın normalde faaliyet gösterdiği ülkenin kuzeydoğusuna uzak bir yerde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Son Dakika Dünya Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda, yüzlerce kişi kayıp - Son Dakika Dünya

BBC

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