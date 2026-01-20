Nijerya'da yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpıması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Edo Eyaleti Müdürü Cyril Mathew, yaptığı açıklamada, eyaletin Benin-Agbor kara yolunda 18 yolcu taşıyan otobüsün yük taşıyan kamyonla çarpıştığını belirtti.
Mathew, kazada otobüste bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırılğını aktaran Mathew, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Otobüs-Kamyon Kazası: 11 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?