Nijerya'da Pazarlar Güvenlik Nedeniyle Kapatıldı

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, Kogi eyaletindeki pazarların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Femi Fanwo, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşu eyalet Kwara'da düzenlenen terör saldırılarının ardından Kogi eyaletinde güvenlik sorunlarına karşı önlemler alındığını belirtti.

Fanwo, Kogi eyaletinin batı bölgesinde yürütülen yoğunlaştırılmış ve koordineli güvenlik operasyonları kapsamında bazı pazar yerleri ile motor parklarının geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini ifade etti.

Söz konusu kararın, eyaletin belirli bölgelerinde faaliyet gösteren terörist, silahlı çete üyeleri ve diğer suç unsurlarının etkisiz hale getirilmesini amaçladığını söyleyen Fanwo, alınan önlemin suç gruplarının lojistik imkanlarını kesmeyi, tüketim maddelerinin dolaşımını sınırlamayı ve bu unsurların diğer desteklere erişimini engellemeyi hedeflediğini kaydetti.

Fanwo, geçici olarak kapatılan pazar yerleri ve motor parklarının, güvenlik operasyonları tamamlanana kadar kapalı kalmasının öngörüldüğünü aktardı.

Uygulamanın tamamen geçici olduğunu vurgulayan Fanwo, operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından kısıtlamaların derhal kaldırılacağını ifade etti.

Komşu eyalet Kwara'da, 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.