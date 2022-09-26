Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor - Son Dakika
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Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor

26.09.2022 17:44
Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor

Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle kaçarak komşu ülkelere sığınan 500 binden fazla kişinin evlerini dönmek istediği bildirildi.

Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle kaçarak komşu ülkelere sığınan 500 binden fazla kişinin evlerini dönmek istediği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Ulusal Mülteciler, Göçmenler ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Komiseri İmaan Suleiman-İbrahim, yaptığı açıklamada, şiddet olayları nedeniyle on binlerce Nijeryalı'nın komşu ülkeler Nijer, Çad ve Kamerun'a sığındığını belirtti.

Suleiman-İbrahim, komşu ülkelere sığınan 500 binden fazla kişinin evlerini dönmek istediğini kaydetti.

Ülkenin bazı bölgelerinde güvenliğin sağlandığına işaret eden Suleiman-İbrahim, "Federal hükümetle iş birliğinde bu sığınmacılar evlerini geri getirilecek. Ancak bunları grup halinde yapacağız ve ilk olarak bin kişiden oluşan bir grupla başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum ise terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP ile mücadelede önemli başarı kaydedildiğini, bu nedenle göç edenlerin evlerine dönmek istediğini söyledi.

Zulum, ülkede geçen seneden bu yana 9 binden fazla teröristin hükümete teslim olduğunu kaydederek, "Bu dünya tarihinde hiçbir yerde olmadı, isyan sona eriyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor - Son Dakika
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