Nijerya'da şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Nijerya'da şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı

13.05.2022 02:15
Nijerya'da şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın bazı bölgeleri için şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın bazı bölgeleri için şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı.

Su Kaynakları Bakanı Süleyman Adamu, yaptığı açıklamada, ülkenin 36 eyaletinden 32'sinin şiddetli fırtına ve selle karşı karşıya olabileceğini belirterek, bu bölgelerde gıda sıkıntısı yaşanabileceğine dikkati çekti.

Adamu, bölgelerde güvenliği artırmak, can ve mal kayıplarını azaltmak için önleyici tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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Batı Afrika, Nijerya, Fırtına, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı - Son Dakika
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