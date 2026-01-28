Nijerya'da Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Sokağa Çıkma Yasağı

28.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kwara eyaletinin Ifelodun bölgesinde güvenlik sorunları nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya'nın kuzey kesiminde yer alan Kwara eyaletine bağlı Ifelodun bölgesinde, güvenlik sorunları nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kwara Eyaleti Valiliğinden yapılan açıklamada, eyaletin Ifelodun Yerel Yönetim Bölgesi'nde güvenlik sorunları nedeniyle bir gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, bölgede saat 06.00 itibarıyla yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının, çevredeki ormanlık alanlarda saklandığı değerlendirilen silahlı çetelere yönelik yürütülen askeri operasyonlar kapsamında alındığı aktarıldı.

Sokağa çıkma yasağı süresince Oro-Ago bölgesinde her türlü yaya ve araç trafiğinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, bu sayede güvenlik güçlerinin operasyonlarını engel olmaksızın sürdürebileceği ifade edildi.

Kwara eyaletinde, özellikle ormanlık alanlara komşu yerleşimlerde son aylarda haydutluk, adam kaçırma ve silahlı grupların hareketliliği nedeniyle güvenlik sorunları arttı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Ifelodun çevresindeki ormanlık bölgeler, komşu eyaletlerdeki askeri baskılardan kaçan suç unsurları tarafından saklanma alanı olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:39:37. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.