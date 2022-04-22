Nijerya'da teheccüd namazı için 15 binden fazla güvenlikçi istihdam edildi - Son Dakika

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Kano eyaletinde ramazanın son 10 günündeki teheccüd namazları için 15 binden fazla güvenlikçi istihdam edildi.

Kano Eyaleti Hisbah Kurulu Başkanı Harun İbn-Sina, yaptığı açıklamada, ramazanın son 10 gününe başlarken eyaletin 44 bölgesine 15 bin 700 güvenlikçi sevk edildiğini belirtti.

Güvenlikçilerin teheccüd namazına çıkanları koruyacağını kaydeden İbn-Sina, "Bugünlerde pek çok şey oluyor ve güvensizliğin doğası gereği ilk kez böyle bir girişime başlıyoruz." dedi.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü. Ülkede son zamanlarda artan saldırılar endişelere yol açıyor.

Müslümanların çoğunlukta olduğu Kano eyaletinde 2001'den bu yana şeri hükümler uygulanıyor.