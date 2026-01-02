Nijerya'da yeni yıl kutlamalarına saldırı: 9 ölü - Son Dakika
Dünya

Nijerya'da yeni yıl kutlamalarına saldırı: 9 ölü

02.01.2026 12:49
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki yeni yıl kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü.

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Vwanga bölgesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yetkililer, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve olayla ilgili çalışma başlattıkları ifade edildi.

Kaynak: DHA

16:23
