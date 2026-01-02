Nijerya\'da yeni yıl kutlamalarına saldırı: 9 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Vwanga bölgesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Yetkililer, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve olayla ilgili çalışma başlattıkları ifade edildi.
