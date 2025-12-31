Nijerya\'da zincirleme trafik kazası: 18 ölü

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Nijerya basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Jigawa eyaletinin Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda, bir kamyon ile iki otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

LASTİĞİN PATLAMASI SONUCU SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Danmasara köyü yakınlarında meydana gelen kazanın nedeninin, araçlardan birinin aşırı hızla seyri sırasında lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğu belirtildi. Kazadan kamyon sürücüsü ve yardımcısının yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.