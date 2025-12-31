Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 18 ölü - Son Dakika
Dünya

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 18 ölü

Nijerya\'da zincirleme trafik kazası: 18 ölü
31.12.2025 12:30
Jigawa'da meydana gelen kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Nijerya basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Jigawa eyaletinin Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda, bir kamyon ile iki otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

LASTİĞİN PATLAMASI SONUCU SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Danmasara köyü yakınlarında meydana gelen kazanın nedeninin, araçlardan birinin aşırı hızla seyri sırasında lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğu belirtildi. Kazadan kamyon sürücüsü ve yardımcısının yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

