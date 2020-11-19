Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protesto gösterilerinde 94 sivil ve polis öldü - Son Dakika

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı yapılan protesto gösterilerinde 94 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, ülkede geçen ay SARS'a karşı düzenlenen protesto gösterilerinin ardından devam eden soruşturmalar ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Lai, ülkede iki hafta süren protesto gösterilerinde 57 sivilin ve 37 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bu süre zarfında 196 polisin yaralandığını aktaran Lai, 164 polis aracı ve 134 polis merkezi kundaklandığını ifade etti.

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkentte başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.