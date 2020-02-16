Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki silahlı saldırıyı kınadı

7 saat önce

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Katsina eyaletinde dün gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki silahlı saldırıyı kınadı, System.String[]

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Katsina eyaletinde dün gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Buhari'nin, Katsina eyaletine bağlı Tsauwa ve Dankar köylerinde meydana gelen ve 31 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı kınadığını bildirdi.

Buhari, Kogi hükümeti ve halkına başsağlığı dileyerek, "Bu ülkede hiç kimsenin yasalara aykırı yoluyla kendini savunma ya da intikam alma hakkı yoktur. Masum insanların canını almak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Buhari, güvenlik güçlerinin soruşturmaları esnasında halka "itidal" çağrısında bulundu.

Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Tsauwa ve Dankar köylerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda dün 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 06:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]