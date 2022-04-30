Nijerya, ECOWAS misyonunda görev alacak 205 askeri Gambiya'ya gönderdi - Son Dakika
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Nijerya, ECOWAS misyonunda görev alacak 205 askeri Gambiya'ya gönderdi

30.04.2022 18:22
Nijerya, ECOWAS misyonunda görev alacak 205 askeri Gambiya'ya gönderdi

Nijerya Silahlı Kuvvetlerine mensup 205 asker, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gambiya Misyonu'nda görev almak üzere bu ülkeye gönderildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerine mensup 205 asker, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gambiya Misyonu'nda görev almak üzere bu ülkeye gönderildi.

Nijerya ordusundan Tümgeneral Oluwafemi Akinjobi, yaptığı açıklamada, Gambiya'daki ECOWAS misyonunun 2016'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra anayasal krizi çözmek için bir müdahale misyonu olarak kurulduğunu belirtti.

Akinjobi, Gambiya'da barışı sürdürmek için Nijerya'dan 205 askerin gönderdiğini ifade etti.

Nijerya'nın küresel barış ve güvenliği sağlamada çaba sarf ettiğini dile getiren Akinjobi, Nijerya'nın 1960'tan bu yana 40 barışı koruma görevine başarıyla katıldığını ve 100 binden fazla barış gücü askerinin görevlendirdiğini kaydetti.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.

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Batı Afrika, Gambiya, Nijerya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, ECOWAS misyonunda görev alacak 205 askeri Gambiya'ya gönderdi - Son Dakika


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