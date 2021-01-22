Nijerya, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası 38 yeni oksijen üretim tesisi kuracak - Son Dakika

Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sonrası 38 yeni oksijen üretim tesisi açma kararı aldı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkedeki ikinci salgın dalgasıyla mücadele kapsamında Nijerya'da 38 farklı bölgede oksijen üretim tesisi açacaklarını belirtti.

Buhari, dün marttan bu yana en fazla günlük vakayı kaydeden ülkenin 5 hastanedeki tesisin de yenileneceğini duyurdu.

Afrika kıtasının en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya, artan vakalar nedeniyle sağlık tesislerindeki artan oksijen talebini karşılamaya çalışıyor.

Öte yandan ülkeye ilk parti aşının şubatta gelmesi planlanıyor.

Şimdiye kadar 116 binden fazla vaka kaydedilen ülkede, sadece dün 1964 yeni vaka görüldü.

Virüs nedeniyle ülkede 1485 kişi hayatını kaybetti.