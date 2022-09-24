Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü

Nijerya 'nın Guma Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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