Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü

24.09.2022 02:32
Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü

Nijerya'nın Guma Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Nijerya'nın Guma Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Guma Bölge Yetkilisi Michael Uba, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Fada köyündeki pazardan dönenleri taşıyan teknenin Guma Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Uba, arama kurtarma çalışmalarında 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 26 kişinin de sağ kurtarıldığını kaydetti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Uba, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü - Son Dakika
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