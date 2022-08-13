Nijerya'da silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

13.08.2022 22:22
Nijerya'da silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Taraba eyaletinde silahlı kişilerin bir köye düzenlediği saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Taraba eyaletinde silahlı kişilerin bir köye düzenlediği saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Taraba eyaletine bağlı Karekuka köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında 6 yerel güvenlikçinin bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda ev de kundaklandı.

Taraba Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Abdullahi, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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