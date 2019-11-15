Son Dakika Haberleri: Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar
Son Dakika Güncel Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar - Son Dakika

Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar

6 saat önce

Afyonkarahisar'da hayatlarını birleştiren iki astsubay çift nikah salonuna askeri üniformayla geldi.

Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar, System.String[]

Afyonkarahisar'da hayatlarını birleştiren iki astsubay çift nikah salonuna askeri üniformayla geldi.


Afyonkarahisarlı iki astsubay çift bugün Afyonkarahisar Belediyesi Nikah Salonunda nikah kıyarak evlendiler. Astsubay çiftlerin nikah salonuna askeri üniformayla gelmeleri dikkat çekti. Kırıkkale'de görevli Jandarma Astsubay Sultan Erikçi ile Hakkari'de görevli Jandarma Astsubay Kadir Aktaş'ın nikahlarını Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kıyarken, şahitliğini ise İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız yaptı. Vatanın yılmaz bekçileri asker çift, kıyılan nikahın ardından hayatlarını birleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma, kadın bomba imha uzmanının çalışma anı görüntülerini paylaştı
Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:41:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]