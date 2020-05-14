Nikaragua'da cezaevlerinde Kovid-19 salgını şüphesi endişeye yol açtı - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, bir mahkumun zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesi, cezaevlerinde muhtemel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dair endişeye sebep oldu.

Başkent Managua yakınındaki Tipitapa'da Modelo Cezaevi'nde tutulan 60 yaşındaki Silvio Pérez adlı mahkum zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hükümet, mahkumun ölüm sebebinin Kovid-19 olup olmadığına dair açıklama yapmazken, insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri, hapishanelerde salgın olup olmadığının aydınlatılması çağrısında bulundu.

Siyasi mahkumlarla ilgili çalışmalarıyla tanınan insan hakları avukatı Yonarqui Martinez, vefat eden mahkumun cenazesinin naaşı ailesine verilmeden alelacele gömülmesinin yetkililerin bir salgını gizlemeye çalıştığının işareti olduğunu savundu.

Halen ülkenin farklı cezaevlerinde 26 siyasi mahkumun Kovid-19'a benzer hastalık belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü ifade eden Martinez, "Bu mahkumlar, yüksek ateş ve yoğun solunum problemleri olduğu halde hastaneye götürülmüyorlar ve test edilmiyorlar." dedi.

Martinez, sağlık durumu ağır olan 15 siyasi mahkumla ilgili tahliye başvurusu yaptıklarını, bunlardan 12'sine red yanıtı aldıklarını, 3'üne ise yanıt verilmediğini kaydetti.

Hükümet 2 bin 800 mahkumu salıverdi

Öte yandan hükümetin dün 2 bin 800 mahkumu salıvermesi cezaevlerinde salgın şüphesini artırdı. Salıverilenlerin yaklaşık yarısının Modelo Cezaevi'nden olması dikkati çekti.

2018'teki hükümet karşıtı protestoları örgütlemek ve katılmakla suçlandığı için halen hapiste tutulan 90 kadar siyasi mahkum ise salıverilenler içinde yer almadı.

Nikaragua'da bugüne dek 25 Kovid-19 vakası görüldüğü ve virüs nedeniyle 8 kişinin öldüğü bildirildi. Hükümet bu vakalarının tümünün yurt dışı kaynaklı olduğunu, ülke içinde yayılma görülmediğini savunuyor.