Nikaragualı beyzbol menajeri, Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili konuşunca kovuldu - Son Dakika

Nikaragualı beyzbol menajeri Norman Cardoze Sr, kendisinin ve takım koçunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yattıklarını açıklamasının ardından işinden kovuldu.

İşten çıkarılmadan önce "San Fernando Beasts"in menajerliğini yürüten Cardoze Sr, "Nueva Radio Ya" isimli radyo kanalına yaptığı açıklamada, yetkililerin kendisini aradığını ve takımdan ayrıldığını söylediklerini bildirdi.

Cardoze Sr.'nin eşi Fatima Ruiz, yaptığı açıklamada, eşinin herhangi bir sebep gösterilmeden kovulduğunu fakat virüse yakalanmalarıyla ilgili konuştuğu için böyle bir adımın atıldığından şüphelendiklerini söyledi.

Ruiz, eşinin hasta olduğunu ve bu durumun onu daha fazla sarstığını ifade etti.

Cardoze Sr, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, oğlunun, kendisinin ve takım koçu Carlos Aranda'nın mayısta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldıklarını açıklamıştı.

Hastanede solunum cihazına bağlanan Aranda, bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Kamuya açık konuşmaya ceza

Öte yandan ülkede salgınla ilgili halka açık bir şekilde konuşan doktorların da görevlerine son veriliyor.

Nikaragua Tabipler Birliği Direktörü Roger Pasquier, dün yaptığı açıklamada, devlet hastanelerinde çalışan 11 doktorun, kişisel koruyucu ekipman talebinin ifade edildiği bir mektuba imza attıkları için görevlerine son verildiğini söylemişti.

Sağlık Bakanlığı ise işten çıkarılmalarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Hükümet, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1464 olduğunu, salgın nedeniyle 55 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Sivil Gözlemevine göre ise ülkede vaka sayısı 5 binin, hayatını kaybedenler ise 1114'ün üzerinde.