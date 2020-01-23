Niksar'da bin yıllık Gazi Mescidi kamulaştırıldı - Son Dakika
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Niksar'da bin yıllık Gazi Mescidi kamulaştırıldı

6 saat önce

Niksar Kalesi içinde yer alan, Danişmendliler dönemine ait bin yıllık Gazi Mescidi, Niksar Belediyesince kamulaştırıldı.

Niksar'da bin yıllık Gazi Mescidi kamulaştırıldı, System.String[]

Niksar Kalesi içinde yer alan, Danişmendliler dönemine ait bin yıllık Gazi Mescidi, Niksar Belediyesince kamulaştırıldı.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ata yadigarı Gazi Mescidi ve müştemilatının kamulaştırmasını için başlattıkları hukuksal mücadelenin sona erdiğini aktardı.

Özel mülkiyette ahır olarak kullanılan Gazi Mescidi ve müştemilatının kamulaştırılmasını sağladıklarına işaret eden Özcan, eserin yeniden hayat bulması için projelendirme çalışmasını gerçekleştirerek tarihine uygun şekilde restore edilmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Taşınmaz kültür varlıklarına verdikleri öneme dikkati çeken Özcan, "Atalarımızın bizlere emaneti olan tarihimizi en iyi şekilde muhafaza etmek en asli görevimizdir. Bu eserleri bizlere bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Özdilek Özcan, Niksar Kalesi, Niksar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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