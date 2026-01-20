Tokat'ın Niksar ilçesine çıkan yangında kömürlükte hasar meydana geldi.
Kültür Mahallesi'nde Duru A'ya ait 3 katlı apartmanın kömürlük kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında kömürlükte hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da kömürlük yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?