Son Dakika › Magazin › Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı - Son Dakika Magazin
Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı
13 dakika önce
Sevilen şarkılarını sahnede kendisine eşlik eden grubuyla birlikte seslendiren Karaibrahimgil'i 3 bin kişi izledi.
Sevilen şarkılarını sahnede kendisine eşlik eden grubuyla birlikte seslendiren Karaibrahimgil'i 3 bin kişi izledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:36
Son Dakika Yasak Elma'nın 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Nadir'i zehirliyor Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar