Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı - Son Dakika Magazin

Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı

13 dakika önce

Sevilen şarkılarını sahnede kendisine eşlik eden grubuyla birlikte seslendiren Karaibrahimgil'i 3 bin kişi izledi.

Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı, System.String[]

Sevilen şarkılarını sahnede kendisine eşlik eden grubuyla birlikte seslendiren Karaibrahimgil'i 3 bin kişi izledi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:36 
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