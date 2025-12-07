Nilüfer Belediyespor Eker, Kuzeyboru'yu Deplasmanda Yendi

Salon: Aksaray
Hakemler: Kadir Girente, Cenk Kaçamaklı
Kuzeyboru: Weronika, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Lozo)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder)
Setler: 21-25, 25-27, 25-18, 18-25
Süre: 126 dakika (31, 36, 30, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
