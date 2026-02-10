Nilüfer'de Sahte Alkol Operasyonu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesinde sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin internet üzerinden reklam vererek bazı kurumsal şirketlerin motokurye hizmetlerini taklit ettiklerini, bu yöntemle kimlik ve firma algısı oluşturarak alkol pazarlaması yaptıklarını belirledi.

Araştırmayı derinleştiren jandarma, hem kamu sağlığının tehlikeye atıldığını hem de haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

Tankları toprağın altına gizlemişler

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.

Aramalarda, yer altına gizlenmiş 2 tank, 2 bin 150 litre etil alkol, 150 kilogram karbon, 350 adet çeşitli ebatlarda alkol kiti, doldurma ünitesi, 2 distilasyon tüpü, 2 filtreleme kazanı, ayrıştırma ünitesi, 2 sıvı aktarımına yarayan pompa, jenaratör ve 1500 bidon ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.