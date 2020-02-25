Nilüfer'den bir üzücü haber daha... Akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nilüfer'den bir üzücü haber daha... Akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti - Son Dakika Magazin

Nilüfer'den bir üzücü haber daha... Akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti

6 saat önce

DAHA önce meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı.

Nilüfer'den bir üzücü haber daha... Akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti, System.String[]

DAHA önce meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. Daha sonra yapılan tetkik ve testlerde sanatçıya akciğerde üreyen 'Aspergillus' (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu. Aspergillus'a domuz gribi hastalığının, sanatçının alerjik bir yapısı olmasının ve buna yönelik kullandığı ilaçların yol açtığı düşünülüyor.


YAZ BAŞINDA İYİLEŞMİŞ OLACAĞIM


Akciğerdeki mantar enfeksiyonları tamamen yok olabilen, ancak uzun tedavi gerektiren bir rahatsızlık. Bu nedenle Nilüfer, tüm zamanını evinde dinlenerek geçiriyor ve tedavisine de evinde devam ediyor. Sevenlerinin merakını gidermek için bir açıklama yapan sanatçı, şöyle dedi: "Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım."


Nilüfer, daha önce rahatsızlığı nedeniyle 25 Nisan'a ertelediği Bostancı Gösteri Merkezi konserini son doktor kontrollerinin ardından iptal etti.



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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:21 
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YORUMLAR (1)


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